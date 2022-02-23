Губернатор Василий Орлов: «Участие Амурской области в проекте по внедрению интеллектуальных транспортных систем повысит безопасность на дорогах»

Приамурье повышает безопасность на дорогах. Фото: Алексей ФОКИН

Амурская область собирается внедрять на дорогах интеллектуальные транспортные системы (ИТС), помогающие повысить безопасность водителей и пешеходов. Минтранс региона обратился к Правительству РФ с предложением включить Приамурье в число участников мероприятия по внедрению ИТС в городских агломерациях Дальневосточного федерального округа с населением менее 300 тысяч человек. Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» реализуется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Сейчас поддержку из федерального бюджета получают городские агломерации с население более 300 тысяч человек.

Собираясь присоединиться к федеральному проекту, регион уже начал оснащать интеллектуальными транспортными системами улицы Благовещенска. Сейчас «умные» комплексы в тестовом режиме работают на четыре перекрёстках областного центра. Средства для их установки были выделены из областного дорожного фонда.

- Благодаря принимаемым мерам культура поведения на дорогах повышается, но в дорожно-транспортных происшествиях по-прежнему погибают люди, особенное беспокойство вызывают пострадавшие дети. Все внедряемые меры в первую очередь направлены на снижение смертности на дорогах, - подчеркнул губернатор Приамурья Василий Орлов. - Включение Амурской области в федеральный проект позволит расширить возможности по усилению улично-дорожной сети различными модулями интеллектуальных транспортных систем, автоматизировать процессы управления дорожным движением, и в конечном итоге повысить безопасность на дорогах.

Перекрестки Благовещенска оснастили четырьмя светофорными контроллерами и 16 детекторами транспортных потоков. Интеллектуальная система позволяет переключать сигналы светофора в зависимости от загрузки перекрестка автомобилями и поддерживать контролируемый трафик движения транспорта.

- В марте мы получим отчет с демонстрацией возможностей работы оборудования и программного обеспечения, на основе данных будет дана итоговая оценка эффективности нововведения, - сообщил глава отдела инвестиций и региональных проектов министерства транспорта и дорожного хозяйства области Александр Водопьянов.

В целом программа включает модернизацию светофоров, установку интеллектуальных комплексов и программного обеспечения, создание экологических метеостанций и оцифровку дорожных карт. Планируется, что на улицах Благовещенска появятся информационные табло, камеры фотовидеофиксации и «умные» остановки. В планах региональных дорожных служб - создать автоматизированную систему управления дорожным движением Благовещенска как одного из элементов интеллектуальных транспортных систем.