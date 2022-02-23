Зеленский объявил введение налоговых каникул на Украине

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске программы «экономического патриотизма», позволяющей бизнесу страны избавиться от налоговой нагрузки, а также уменьшить количество проверок. Как уточнил украинский лидер, поводом для такого решения стала необходимость поддержать незалежную, пока «воины защищают» ее.

«Мы запускаем программу «экономического патриотизма»: это дополнительные стимулы для локализации нашего производства, целевые программы поддержки отдельных отраслей, уменьшение налоговой нагрузки на бизнес и проверок», - заявил украинский президент в видеообращении.

Украинский президент отметил, что такие меры станут стимулом для привлечения средств населения в бизнес и банковскую систему, а также для снижения НДС на бензин и дизель, что, по его словам, снизит цены на заправках.

Зеленский назвал главной целью Украины экономическую независимость, особенно выделив в сфере энергетики, отметив, что патриотом является тот, кто сражается с врагом за свою землю и вкладывается в нее средства.

Напомним, днем ранее, 22 февраля, украинский лидер выразил уверенность, что войны против Украины не будет, однако уточнил, что введет военное положение в случае «мощной войны» против незалежной.