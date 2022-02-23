Врач опроверг популярный миф о лечении больного горла Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

Популярное мнение о том, что мороженое может помочь при боли в горле, не подтверждается врачами. Об этом рассказал отоларинголог Владимир Зайцев, уточнив, что в некоторых случаях холодный десерт может снять отек в горле, однако вреда для здоровья стоит ждать больше.

Специалист пояснил, что любой холод приводит к спазму сосудов, поэтому съедая что-либо очень холодное, человек спазмирует слизистую оболочку задней стенки глотки, а также небные миндалины, что в свою очередь приводит к облегчению боли. По его словам, кому-то это может помочь, однако кому-то нет.

«Если воспаление уже в ходу, фактор переохлаждения может не столько помочь, сколько навредить. Поэтому я бы предостерёг людей с болью в горле от поедания холодного», - заявил врач в эфире радио Sputnik

Зайцев также отметил, что здоровые люди могут позволить себе съесть мороженое маленькими кусочками, «тренируя» таким образом глотку и миндалины. Однако, у кого уже начало болеть горло, специалист рекомендует употреблять только теплое питье и пищу, избегая очень горячего и холодного.

Напомним, ранее врач и телеведущий, главврач московской больницы №71 Александр Мясников назвал причины боли в горле, не связанные с инфекцией, отметив, что иногда это свидетельствовать о проблемах с мышцами и желудком.