Посол России в Австралии приглашен в МИД страны из-за ситуации на востоке Украины

Российский посол в Австралии Алексей Павловский в среду, 23 февраля, был приглашен в Министерство иностранных дел страны, где ему выразили протест в связи с ситуацией на востоке Украины и решением о признании Москвой независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

«Посол РФ в Австралии Алексей Павловский был приглашен в среду в МИД страны, где австралийская сторона выразила ему протест по поводу признания Россией Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики», - приводит ТАСС слова пресс-атташе дипломатического представительства Ильи Рощенкова, который уточнил, что приглашение последовало за заявлением премьер-министра Австралии о введении санкций в отношении России.

Ранее австралийские власти сообщили, что осуждают признание Москвой суверенитета республик Донбасса, назвав такую меру актом агрессии в отношении Украины. В среду, 23 февраля, Австралия объявила о пакете санкционных мер в отношении ряда российских организаций и банков.

Напомним, в минувший понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик Донбасса. Как писал сайт kp.ru, в Кремле заявили, что реакция Запада на решение Москвы была предсказуемой и прогнозируемой.