В ЛНР заявили, что теракт у троллейбусного депо в Луганске осуществлен при помощи самодельных взрывных устройств

Теракт у троллейбусного депо в Луганске осуществлен при помощи самодельных взрывных устройств Фото: кадр из видео

Взрыв у троллейбусного депо в Луганске был осуществлен при помощи нескольких взрывных устройств, рассказал эксперт представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Алексей Гетманский.

В результате взрыва были подорваны четыре опоры под троллейбусные линии. Украинские диверсанты использовали фугасное самодельное взрывное устройство направленного действия. Столбы разрушены на 60-70% и находятся в аварийном состоянии, передает «Луганский информационный центр».

Теракт произошел рядом с автовокзалом и сквером и в 70 метрах от склада с пиротехническими изделиями. Как отметил Гетманский, если бы они сдетонировали, большого количества жертв было бы не избежать.

Как писал сайт kp.ru, ранним утром 23 февраля в Луганске произошел теракт: взрыв прогремел у троллейбусного депо.

Напомним, ранее в Луганской народной республике сообщали, что два человека погибли в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Народная милиция ЛНР уже назвала произошедшее терактом.