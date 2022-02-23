Кузнецова заявила, что дети-сироты из Донбасса получат материальную помощь Фото: REUTERS

Дети-сироты из Донбасса, вне зависимости от их гражданства, получат материальную помощь. Такое заявление в среду, 23 февраля, сделала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, уточнив, что для них откроют спецсчета.

Вице-спикер Госдумы также сообщила, что на сегодняшний день на территорию России из Донецкой и Луганской народных республик эвакуировано свыше 31 тысячи детей, в том числе около 1 тысячи сирот.

«По данным на сегодняшнее утро, более 31 тыс. детей пересекли границу, более 1 тыс. из них – сироты», - заявила Кузнецова во время осмотра гуманитарной автоколонны для жителей Донбасса в Ростове-на-Дону, отметив, что на данный момент есть пункты временного размещения (ПВР), куда они направляются.

Напомним, днем ранее, 22 февраля, сообщалось, что на территорию России приехали уже более 93,5 тысячи беженцев из ЛНР и ДНР. Как уточнялось, большинство беженцев имеют гражданство Украины.