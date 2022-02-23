В МЧС России заявили о готовности реагировать на любые изменения в Донбассе Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

МЧС России готово реагировать на любые изменения ситуации в республиках Донбасса, заявил временно исполняющий обязанности главы ведомства Александр Чуприян.

«Если оперативная обстановка изменится в худшую сторону, у нас все равно существует «план Б». Так что мы приступим к реализации любых вводных», – сказал он в беседе с журналистами.

Как писал сайт kp.ru, ранее в республиках Донбасса объявили эвакуацию мирного населения, а также всеобщую мобилизацию. Спецкор kp.ru Дмитрий Стешин пообщался с жителями Донецка, узнав, как проходит мобилизация населения.

Напомним, на прошлой неделе беженцам из республик Донбасса в России начали выплачивать по 10 тысяч рублей. Так, Ростовская область получила от правительства для выплат

5 миллиардов рублей.

Тем временем жители Москвы начали сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.