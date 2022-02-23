МИД Кубы назвал обоснованными требования России к США и НАТО по вопросам безопасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Куба считает обоснованными требования Москвы к Вашингтону и НАТО в вопросах безопасности. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел республики.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, Вашингтон навязывает продвижение НАТО к российским границам и поставляет вооружение на Украину. «Намерения США навязать постепенное расширение НАТО к границам Российской Федерации представляет собой угрозу национальной безопасности этой страны», - говорится в заявлении министерства.

Кроме того, дипломаты указали на то, что американские политики вносят напряжение в регион, как и в весь мир в целом, а также «развязали антироссийскую пропагандистскую кампанию». В МИД Кубы напомнили, что армия США поставляет на Украину военную технику, а также направила войска в несколько стран региона.

Напомним, накануне российский посол в США Анатолий Антонов обвинил Вашингтон в попытках обесценить предложения России по гарантиям безопасности, указав на то, что для этого американские власти обвиняют Москву в эскалации на Украине.