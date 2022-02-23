Bloomberg: состояние 23 богатейших россиян сократилось на 32 миллиарда долларов из-за ситуации вокруг Украины

Состояние 23 богатейших россиян сократилось на 32 миллиарда долларов из-за ситуации вокруг Украины Фото: REUTERS

Состояние 23 богатейших бизнесменов России из-за эскалации конфликта на Украине уменьшилось на 32 миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Лидером списка оказался член совета директоров компаний «Сибур» и «Новатэк» Геннадий Тимченко – его состояние сократилось почти на треть. Председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон потерял 6,2 миллиарда долларов, крупнейший акционер «Лукойла» Вагит Алекперов «обеднел» на 3,5 миллиарда долларов.

С начала 2022 года состояние 23 богатейших россиян сократилось до 343 миллиардов долларов. В 2021 году они имели активов на 375 миллиардов.

Сайт kp.ru писал, что российские олигархи за день потеряли 8 миллиардов долларов из-за ситуации в Донбассе.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о санкциях против пяти российских банков, а также бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса и Аркадия Ротенбергов.