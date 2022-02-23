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Экономика23 февраля 2022 7:35

Глава Минэкономики Германии допустил полную остановку «Северного потока – 2»

Ранее канцлер ФРГ заявил об остановке сертификации газопровода
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Глава Минэкономики Германии допустил полную остановку «Северного потока – 2»

Глава Минэкономики Германии допустил полную остановку «Северного потока – 2»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Проект «Северный поток – 2» может быть полностью остановлен, считает министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек. По его словам, сейчас ФРГ координирует свои действия с партнерами.

«Это может произойти. Сегодняшняя мера не является санкционной в строгом смысле слова, но это все еще возможно. Мы координируемся с европейскими и американскими партнерами», – сказал глава Минэкономики Германии в эфире телеканала ARD.

Как ранее писал сайт kp.ru, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода «Северный поток – 2» в ближайшее время будет остановлена. По его словам, Минэкономики Германии уже даны соответствующие указания.

Решение связано с тем, что Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Это вызвало разочарование западных политиков, в том числе Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона.

Между тем заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предрек рост цен на газ в Европе до 2 тысяч евро в случае отказа от «Северного потока – 2».