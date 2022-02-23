Главы ЛНР и ДНР заявили о возможном росте числа эвакуируемых из Донбасса. Фото: Эрик Романенко ТАСС

Главы Донецкой и Луганской народных республик заявили, что в случае ухудшения оперативной обстановки число эвакуируемых из Донбасса может достигнуть 500 тысяч. Такое заявление в среду, 23 февраля, сделал заявил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян, уточнив, что на сегодняшний день никаких организационных проблем с размещением беженцев нет.

«Мы фиксируем, что поток чуть уменьшился. Два главы написали на меня письма, что в случае ухудшения оперативной обстановки, количество эвакуированных людей будет полмиллиона», - заявил врио главы МЧС РФ.

Напомним, днем ранее, 22 февраля, сообщалось, что на российскую территорию приехали уже более 93,5 тысячи беженцев из республик Донбасса. Как уточнялось, большинство беженцев имеют гражданство Украины. Сегодня, 23 февраля, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, заявила, что в Россию из Донецкой и Луганской народных республик эвакуировано свыше 31 тысячи детей, в том числе около 1 тысячи сирот. По ее словам, дети-сироты из Донбасса, вне зависимости от их гражданства, получат материальную помощь.