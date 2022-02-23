В МИД Франции не исключили возможное изменение ситуации с "Северным потоком - 2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Проект газопровода «Северный поток - 2» на сегодняшний день приостановлен, однако ситуация может измениться. Такое заявление сделал госсекретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон, отметив, что все сценарии развития ситуации вокруг Украины возможны, однако Париж пока не видит признаков полномасштабного вторжения в незалежную.

«Проект пока приостановлен Германией, но условия могут измениться», - заявил дипломат, напомнив, что решение по сертификации газопровода было «частью пакета жестких санкций», назвав такую меру очень сильным сигналом.

Клеман Бон также заявил, что запасов газа во Франции и в Европе достаточно для того, чтобы «пережить зиму».

Напомним, днем ранее, 22 февраля, канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил об остановке сертификации «Северного потока – 2», сообщив, что Минэкономики Германии уже даны соответствующие указания. Глава немецкого правительства уточнил, что эти меры являются реакцией на решение Москвы признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Как писал сайт kp.ru, Глава комитета Бундестага назвал лицемерием заморозку проекта, отметив, что запуск газопровода мог бы позитивно сказаться более чем на 10 странах.