МИД Китая исключил введение санкции против России из-за ситуации вокруг Украины Фото: сайт Министерства развития Дальнего Востока и Арктики

Китай не будет принимать санкции в отношении России из-за признания ею республик Донбасса и против любых односторонних ограничений, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Мы считаем, что введение санкций никогда не было лучшим способом решения проблемы. Китай всегда выступает против любых незаконных односторонних санкций», – сказала дипломат журналистам.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент США Джо Байден принял решение подписать указ о санкциях в связи с признанием Россией независимости ДНР и ЛНР. В частности речь идет о указе, который запрещает американским физическим и юридическим лицам новые инвестиции в так называемый регион ДНР и ЛНР, торговлю с ним и финансирование его.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о санкциях против России. В частности, речь идет об ограничительных мерах против пяти российских банков, а также бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса и Аркадия Ротенбергов.