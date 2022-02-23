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Политика23 февраля 2022 8:26

ВЭБ сообщил о серии DDoS-атак на сайт после введения санкций США

В течение двух часов пользователи сайта могли сталкиваться с замедленной загрузкой
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ВЭБ сообщил о серии DDoS-атак на сайт после введения санкций США

ВЭБ сообщил о серии DDoS-атак на сайт после введения санкций США

Фото: REUTERS

ВЭБ нейтрализовал серию DDOS-атаку, которая была совершена вечером во вторник, 22 февраля, на официальный сайт госкорпорации. Такое заявление сделали в пресс-службе ВЭБ, уточнив, работа сайта была восстановлена.

«Атака была нейтрализована, работа сайта восстановлена», - приводит РИА-Новости заявление пресс-службы.

В заявлении говорится о том, что в течение двух часов пользователи сайта могли сталкиваться с замедленной загрузкой страниц или сбоями при открытии сайта.

Напомним, ранее Минфин США ввел санкции в отношении российских финансовых институтов ВЭБ и Промсвязьбанк, а также 42 их дочерних структур. Соответствующая мера была принята из-за решения российской стороны признать независимость ЛНР и ДНР. Ограничении по линии ведомства как правило означают блокирование активов в американской юрисдикции, а также запрет на сделки для физических и юридических лиц США.