Мурашко предупредил, что штаммы «Омикрон» и «Дельта» циркулируют в России в соотношении 1 к 2 Фото: Николай Галкин/ТАСС

В России сегодня циркулируют и штамм коронавируса «Омикрон», и штамм «Дельта», сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. По его словам, их соотношение составляет примерно 1 к 2.

«Циркулирует и штамм «Омикрон», и штамм «Дельта» – соотношение примерно 1 к 2. То есть риск заразиться более тяжелым штаммом высокий», – сказал глава Минздрава в эфире телеканала «Россия 24».

Как отметил Мурашко, утверждения о легком течении болезни при штамме «Омикрон» неверны. Он добавил, что число госпитализированных с коронавирусом составляет около 190 тысяч человек. По словам министра, многие из них находятся в реанимации.

Ранее эксперты британского Агентства по охране здоровья (UK Health Security Agency) выяснили, как часто переболевшие «Дельтой» подхватывают «Омикрон».

Как писал сайт kp.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила правительству смягчить ряд противоэпидемических требований.