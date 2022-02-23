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Политика23 февраля 2022 8:52

Путин заявил, что на боевое дежурство у России поставлено оружие, которому нет равных в мире

Глава государства отметил, что страна продолжит оснащать и улучшать свои армию и флот
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин заявил, что на боевое дежурство у России поставлено оружие, которому нет равных в мире

Путин заявил, что на боевое дежурство у России поставлено оружие, которому нет равных в мире

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе поздравления с Днем защитника Отечества сообщил, что на боевое дежурство страны поставлено мощнейшее оружие, которому нет равных во всем мире.

Глава государства назвал данные комплексы оружием будущего, значительно повышающим потенциал Вооруженных сил России. При этом Путин отметил, что страна продолжит оснащать и улучшать свои армию и флот, поскольку «непросто складывается международная обстановка».

«Будем и дальше развивать перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и применение искусственного интеллекта», - заявил российский лидер.

По его мнению, для мирной жизни, а также «стабильного, поступательного развития» стране нужно обеспечить обороноспособность, что российский лидер назвал важнейшей государственной задачей.