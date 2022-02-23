Шесть задержанных после беспорядков в Казахстане умерли в изоляторах Фото: REUTERS

В изоляторах временного содержания Казахстана умерли шесть задержанных в результате беспорядков в стране, прошедших в начале января 2022. По словам спецпрокурора Генеральной прокуратуры республики Ризабека Ожарова, они умерли из-за применения к ним недозволенных методов дознания.

«Нам переданы не все подобные дела, а только по случаям, где зафиксированы тяжкие последствия, точнее сказать, смерть задержанных. По нашим сведениям, при таких обстоятельствах погибли два человека в условиях ИВС Алматы, трое – в Восточно-Казахстанской области и один человек в Талдыкоргане», – сообщил он в интервью «Казахстанской правде».

Помимо этого, прокуратура расследует дело о пытках жителя Талдыкоргана, находящегося сейчас в следственном изоляторе. Спецпрокурор отметил, что массового характера такие случаи не носят.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ходе беспорядков в Казахстане погибли более 160 человек. Стихийные протесты начались в стране 2 января 2022 из-за цен на автомобильное топливо и за несколько дней переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.