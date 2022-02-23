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Общество23 февраля 2022 9:20

Депутат Госдумы Луговой предложил сделать 23 февраля выходным только для военных

Этот день всегда был праздником для тех, кто служил, отметил парламентарий
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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В Госдуме предложили сделать 23 февраля выходным только для военных

В Госдуме предложили сделать 23 февраля выходным только для военных

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Государственной думы Андрей Луговой предложил сделать День защитника Отечества выходным только для военных.

- В моем твердом понимании, я был так воспитан, и так было воспитано все советское поколение, 23 февраля всегда был Днем Советской армии и военно-морского флота. Это был праздник и выходной день только для тех, кто служил, исключительно для военнослужащих Министерства обороны. Сотрудники иных силовых структур не имели отношения к этому празднику, — приводит слова парламентария URA.Ru.

По мнению Лугового, данная мера была бы справедливой.

Ранее президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества заявил, что Вооруженные силы России служат гарантией спокойной жизни граждан, поступательного развития страны, при этом они отвечают за обеспечение обороноспособности государства. Также российский лидер добавил, что РФ открыта для поиска дипломатических развязок самых сложных проблем и готова к честному диалогу.

Напомним, каждый год в России отмечают 23 февраля - День защитника Отечества. Этот день также является праздничным в Белоруссии, Киргизии, Таджикистане. Сейчас 23 февраля из Дня Красной Армии прекратился в неофициальный День всех мужчин.