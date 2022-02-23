В ДНР назвали срок возможного наступления украинских войск на Донбасс

В ДНР назвали срок возможного наступления ВСУ на Донбасс Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины, скорее всего, начнут наступление на Донбасс, когда пройдет первый шок от признания Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Такое мнение высказал представитель правящего движения Донецкой народной республики, заместитель руководителя центрального исполкома общественного движения «Донецкая республика» по вопросам агитации и пропаганды Артем Тимченко.

«Вопрос очень серьезный. Я не сомневаюсь в том, что Киев будет наступать … как только Киев отойдет от шока», - приводит РИА Новости слова политика, который отметил, что обстрелы продолжаются.

По его словам, Киев отойдет от «своих первичных эмоций», связанных с признание республик Донбасс, и «действительно будет наступление».

Напомним, сегодня, 23 февраля, представитель Народной милиции Донецкой народной республики сообщил, что Военные силы Украины (ВСУ) разместили свои танки вблизи населенного пункта Воздвиженка, расположенного в Донбассе.