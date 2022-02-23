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Здоровье23 февраля 2022 9:35

Мурашко сообщил, что у 50% переболевших коронавирусом появляются сердечно-сосудистые заболевания

Перенесшим COVID-19 пациентам сегодня доступна углубленная диспансеризация, отметил министр
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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У половины переболевших коронавирусом появляются сердечно-сосудистые заболевания

У половины переболевших коронавирусом появляются сердечно-сосудистые заболевания

Фото: Shutterstock

Около половины переболевших коронавирусной инфекцией испытывают проблемы с сердцем, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. У людей с хроническим сердечно-сосудистыми заболеваниями риск смертности после коронавируса возрастает в 5-7 раз, отметил он.

«До 50% переболевших имеют проблемы сердечно-сосудистой системы. Это и нарушение ритма, это всевозможные миокардиты, это и относящиеся, в том числе, к осложнениям, связанным с тромбообразованием. Риск повышенной смертности у пациентов, имеющих хронические сердечно-сосудистые заболевания, возрастает до 5-7 раз», – рассказал глава Минздрава в эфире телеканала «Россия 24».

При повышенной утомляемости и снижении желания заниматься физическими нагрузками Мурашко рекомендовал обратиться к врачам. Он напомнил, что перенесшим коронавирус пациентам сегодня доступна углубленная диспансеризация.

Как писал сайт kp.ru, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила включить постковидную психиатрическую реабилитацию в полис обязательного медицинского страхования.