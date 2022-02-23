Верховная Рада предложила ввести санкции против депутатов Госдумы РФ, поддержавших независимость ДНР и ЛНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Верховная Рада предложила Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввести на десять лет санкции против депутатов Госдумы РФ, которые поддержали признание независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Постановление поддержали 322 депутата.

Как уточняется в документе, в предложенном Верховной радой список включено 351 лицо. Ограничительные меры предусматривают аннулирование официальных визитов, заседаний, а также переговоров по вопросам заключение договоров или сделок. Кроме того, внесённых в список лишат государственных наград Украины и других форм награждения, а также говорится о введение запрета на приобретение в собственность земельных участков.

Напомним, в понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Как писал сайт kp.ru, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в связи с этим Киев рассматривает полный разрыв дипломатических отношений с Москвой. По его словам, признание Россией независимости республик Донбасса «создает юридическую основу для дальнейшей вооруженной агрессии против Украины».