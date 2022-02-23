Украинцам предварительно разрешили свободно владеть оружием Фото: REUTERS

Верховная рада в среду, 23 февраля, утвердила в предварительном первом чтении проект закона о праве граждан Украины на свободное владение огнестрельным оружием. За соответствующее предложение проголосовали 274 депутата.

«Учитывая, что государство пока не в состоянии обезопасить своих граждан от преступных посягательств, владение гражданами огнестрельным оружием будет определяющим сдерживающим фактором для значимой части преступников», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Парламентарии также проголосовали за сокращение сроков подготовки законопроекта ко второму чтению, в котором документ должен быть утвержден окончательно.

Напомним, днем ранее, 22 февраля, президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что войны против Украины не будет, однако, как уточнил украинский лидер, он введет военное положение в случае «мощной войны» против незалежной.