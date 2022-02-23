Президент РФ почтил память павших воинов минутой молчания. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер почтил память павших на войнах минутой молчания.

- В завершение церемонии перед мемориалом торжественным маршем прошли рота почетного караула и оркестр, — гласит текст сообщения пресс-службы.

Ранее президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества заявил, что Вооруженные силы России служат гарантией спокойной жизни граждан, поступательного развития страны, при этом они отвечают за обеспечение обороноспособности государства. Также российский лидер добавил, что РФ открыта для поиска дипломатических развязок самых сложных проблем и готова к честному диалогу.

Также Путин сообщил, что обеспечение обороноспособности РФ остается важнейшей государственной задачей.