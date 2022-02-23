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Политика23 февраля 2022 10:12

Совбез Украины принял решение ввести чрезвычайное положение в стране

Режим ЧП предлагается установить везде, кроме Луганской и Донецкой областей
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Совбез Украины принял решение ввести чрезвычайное положение в стране

Совбез Украины принял решение ввести чрезвычайное положение в стране

Фото: pixabay.com

Совет национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины принял решение о вводе чрезвычайного положения в стране, заявил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.

Режим ЧП предлагается установить на территории всей Украины, за исключением Луганской и Донецкой областей. Он будет действовать в течение 30 дней, однако при необходимости президент Украины может его продлить еще на месяц.

Как уточнил Данилов, чрезвычайное положение предполагает усиление охраны общественного порядка, ограничение движения транспорта и его осмотр, проверка документов у граждан. Усиленный режим будет действовать на границах с Россией и Белоруссией. По словам секретаря СНБО, на жизни граждан это «почти никак не отобразится».

Данилов сообщил, что решения о военном положение на Украине пока нет, однако при необходимости оно может быть введено немедленно. Украина намерена призвать на военную службу 36 тысяч резервистов, решения о мобилизации еще не принималось, добавил он.

Как писал сайт Kp.ru, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева есть два плана по разрешению кризиса, один из которых дипломатический, а другой – военный. По его словам, страна готова сражаться за каждый дюйм своей земли.