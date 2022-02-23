Украина начала призыв на службу резервистов в возрасте от 18 до 60 лет Фото: REUTERS

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины объявил призыв резервистов в возрасте от 18 до 60 лет на военную службу. Призыв касается офицерского и рядового состава.

«Призыву будут подлежать резервисты от 18 до 60 лет. Это будут как офицеры, так и рядовой, сержантский состав», – сказано в сообщении на Facebook Генштаба ВСУ.

Максимальный срок службы составляет один год. Резервисты первой очереди будут служить в тех воинских частях и по той специальности, где они уже проходили службу. Их рабочие места и среднемесячная зарплата за ними сохранятся. Отмечается, что резервисты могут быть призваны на военную службу в течение суток без объявления мобилизации по решению президента Украины.

Резервисты оперативного резерва первой очереди – это военнослужащие, которые увольняются со срочной службы, военной службы по призыву во время мобилизации и по своим профессионально-психологическим характеристикам и состоянию здоровья пригодны к службе в резерве и приобрели определенную военную учетную специальность, уточняется в сообщении.