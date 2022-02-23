YouTube заблокировал аккаунт главы ДНР Пушилина

Денис Пушилин Фото: Дмитрий СТЕШИН

Американский видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина.

При попытке зайти на страницу политика появляется надпись, что «аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества».

Напомним, 19 февраля РИА Новости сообщило о блокировке своего аккаунта в социальной сети TikTok. Отмечалось, что видео в профиле были доступны для просмотра, однако агентство не могло публиковать новые ролики. Блокировка произошла в ночь на 19 февраля 2022 года. Около 01:10 по московскому времени соцсеть удалила размещенное агентством видеообращение главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пашилина, где он заявлял о необходимости эвакуации сограждан в Ростовскую область. Позже аккаунт разблокировали. Руководство соцсети объяснило произошедшее ошибкой.