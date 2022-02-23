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Экономика23 февраля 2022 10:32

Минфин и Центробанк продолжат отслеживать ситуацию на финансовых рынках

При необходимости ведомство и регулятор будут принимать дополнительные меры в целях укрепления финстабильности
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Минфин и Центробанк продолжат отслеживать ситуацию на финансовых рынках

Минфин и Центробанк продолжат отслеживать ситуацию на финансовых рынках

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство финансов РФ и Банк России продолжат отслеживать ситуацию на финансовых рынках в связи с введением американских санкций на операции с российским госдолгом, а при необходимости будут приняты дополнительные меры в целях укрепления финстабильности. Такое заявление в среду, 23 февраля, сделали в Минфине.

«В связи с введением 22 февраля 2022 года ограничительных мер США на операции с государственными ценными бумагами Российской Федерации Минфин России внимательно отслеживает ситуацию на финансовых рынках», - говорится в заявлении ведомства, где отмечается, что министерство совместно с регулятором «при необходимости будут принимать дополнительные меры в целях укрепления финансовой стабильности».

Напомним, накануне Банк России сообщил о мерах поддержки финансового сектора. Регулятор заявил, что держит на контроле развитие ситуации на финансовом рынке страны, предоставив финансовым организациям возможность до 1 октября 2022 отражать в отчетности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля 2022.