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В мире23 февраля 2022 10:49

Власти Армении не обсуждают вопрос признания независимости ДНР и ЛНР

Ереван хочет, чтобы проблемы между двумя дружественными странами решались путем дипломатии и на основе международных норм
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
В Армении не обсуждают вопрос признания независимости ДНР и ЛНР

В Армении не обсуждают вопрос признания независимости ДНР и ЛНР

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Ваан Унанян сообщил, что власти страны не обсуждают вопрос признания независимости Донецкой и Луганской народных республик.

- Такого вопроса в повестке нет, — сказал он.

Ереван хочет, чтобы проблемы между двумя дружественными странами решались путем дипломатии и на основе международных норм. Унанян выразил надежду на меры по снижению напряженности и мирному урегулированию ситуации.

Во вторник, 22 февраля, Государственная дума РФ ратифицировала Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Как писал сайт kp.ru, данные договоры заключаются на десять лет, а прекратить их действие стороны могут не позднее чем за шесть месяцев до истечения нового периода. Соответствующие документы дают право на совместную оборону. Москва и республики Донбасса могут использовать военную инфраструктуру, а также строить военные базы на территориях друг друга.