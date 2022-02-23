В России 23 февраля 2022 выявлено 137 642 случая заболевания коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в России выявлено 137 642 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Лидером по числу новых случаев стал Санкт-Петербург, где за сутки заболели 9 794 человека. Второе место по количеству новых заразившихся занимает Москва – там выявлено 5 664 случая, на третьем месте Красноярский край – 5 473 новых заболевших.

Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировано 785 летальных исходов, полностью выздоровели 179 203 человека. Также за прошедшие 24 часа медики госпитализировали с коронавирусом 16 349 пациентов.

Таким образом, по состоянию на 23 февраля 2022 общее количество заразившихся COVID-19 за все время пандемии в России достигло 15 795 570. Жертвами коронавируса с начала пандемии стали 347 816 человек, выздоровели 12 836 228 пациентов.

Как писал сайт kp.ru, накануне Минздрав России выпустил обновленную, 15-ю версию временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». В частности, в рекомендациях приводятся последние данные о штамме «Омикрон».