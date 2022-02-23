Видео крушения двух вертолетов Нацгвардии США у горнолыжного курорта попало в Сеть Фото: Twitter.com

Два вертолета UH-60 Blackhawk из состава Национальной гвардии США потерпели крушение неподалеку от горнолыжного курорта, расположенного на западе страны. Об инциденте говорится в заявлении Нацгвардии штата Юта.

«Мы можем подтвердить, что два вертолета UH-60 Blackhawk национальной гвардии штата Юта во время учений потерпели крушение примерно в 9:30 (в 17:30 мск) недалеко от горнолыжного курорта Mineral Basin», - говорится в заявление, опубликованном в Twitter.

В Нацгвардии сообщили, что никто из членов экипажа не пострадал, однако в результате инцидента оба вертолета были сильно повреждены. На данный момент причины крушения неизвестны и ведется расследование произошедшего.

Напомним, в минувшую субботу, 19 февраля, небольшой вертолет упал в воду рядом с пляжем в Майами-Бич в штате Флорида. Как сообщалось, в результате инцидента пришлось госпитализировать двух человек – всех, кто находился на борту.