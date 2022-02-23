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Общество23 февраля 2022 11:10

Названа причина смерти российского актера Олега Вавилова

Причиной смерти актера Олега Вавилова стала онкология
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Олег Вавилов Фото: кадр из фильма "Второе рождение"

Олег Вавилов Фото: кадр из фильма "Второе рождение"

Предварительной причиной смерти российского актера Олега Вавилова стало онкологическое заболевание. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

- По предварительным данным, причина смерти Олега Михайловича - онкологическое заболевание, — рассказал собеседник агентства.

Олег Вавилов родился в 1950 году в узбекском городе Термезе.С детства Олег определился с профессией - решил стать актером, и в 17 лет поступил в ГИТИС. В большом кино он дебютировал в 1976-м, в советско-венгерском фильме «Псевдоним: Лукач» о подвигах писателя и революционера Мате Залка. Всего на его счету более 50 ролей в фильмах, телеспектаклях и сериалах, включая «Не было печали», «Месяц в деревне», «Конец Вечности», «Бродячий автобус», «Дело Сухово-Кобылина», «Бедная Настя», «Побег». Информации о дате и месте прощания с артистом пока нет.