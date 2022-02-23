Единороссы окажут всестороннюю поддержку эвакуированным жителям Донбасса

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и председатель комиссии «Единой России» по работе с обращениями граждан, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова провели совещание в Ростовской области . Фото: ER.RU.

Партия «Единая Россия» окажет всестороннюю помощь жителям, эвакуированным из Донецкой и Луганской республик. Первый груз гуманитарной помощи весом в 800 тонн уже прибыл в Ростовскую область, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Автопоезд с гуманитарным грузом, собранным 24 региональными отделениями «Единой России», отправился из Ростова в распределительный центр, откуда продукты и товары первой необходимости поступят в пункты временного пребывания беженцев.

Еще 500 тонн гуманитарной помощи привезут в регион до 28 февраля. В ходе совещания, которое Андрей Турчак провел с региональными отделениями «Единой России» по видеосвязи из Ростовской области, члены партии обсудили, какая еще помощь требуется эвакуированным жителям Донбасса. Секретарь генсовета «ЕР» отметил, что первыми на предложение помочь беженцам откликнулись Астраханская, Тульская, Московская, Белгородская, Брянская, Самарская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская, Ульяновская области, республики Крым, Адыгея, Дагестан, Коми, Кабардино-Балкария, Чечня, Краснодарский и Ставропольский края, а также Севастополь.

- В считанные дни были собраны десятки тысяч коробок с продуктами, сухпайками, детским питанием, средствами гигиены, водой, бытовой техникой, одеялами и постельными принадлежностями. География регионов должна расширяться. Просьба к тем регионам, которые еще не подключились, выйти на связь со штабом в Ростовской области и определить, что необходимо, - поручил Андрей Турчак.

Сбор гуманитарной помощи будет продолжаться, чтобы у эвакуированных людей не было проблем с продуктами и вещами первой необходимости. Андрей Турчак подчеркнул, что эта работа должна стать постоянной, и будет вестись до тех пор, пока в местах временного пребывания будут оставаться жители Донбасса.

Кроме сбора гуманитарной помощи единороссы собираются организовать работу волонтеров-психологов. Они помогут покинувшим родные дома людям справиться со стрессом. Кроме того, потребуется помощь педагогов. Более половины эвакуированных – дети, в пунктах временного пребывания поселились тысячи юных жителей ДНР и ЛНР.

- В шести пунктах временного размещения, расположенных в Ростовской области, волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» уже открыли детские комнаты, подключили аниматоров и волонтеров-педагогов. Эту практику необходимо масштабировать на все регионы, куда будут прибывать дети с Донбасса, - рассказал Андрей Турчак.

С 20 февраля в Ростове работает центр правовой поддержки беженцам из ДНР и ЛНР. Такие же центры должны появиться во всех регионах, куда сейчас прибывают эвакуированные люди. Их откроют на базе общественных приемных региональных отделений «Единой России». Кроме поддержки по правовым вопросам единороссы окажут гражданам Донецкой и Луганской республик помощь в восстановлении утраченных документов, в получении выплат, посодействуют в розыске родственников, получении медицинской помощи и образовании детей. По словам главы комиссии «Единой России» по работе с обращениями граждан Анны Кузнецовой, общественные приемные партии вместе с властями регионов выработают единую схему консультаций и оперативного реагирования на просьбы беженцев.

Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, что в Ростовскую область для помощи эвакуированным жителям Донбасса прибыл актив молодежных объединений партии. В группу добровольцев вошли молодые люди, работающие в штабах движения «Мы вместе», представителей «Молодой Гвардии Единой России», «Молодежки ОНФ» и «Волонтерской роты». Всего на призыв о помощи откликнулись более четырех тысяч волонтеров. Из них около полутора тысяч человек работают с беженцами в Ростовской области.