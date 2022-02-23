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Экономика23 февраля 2022 11:19

Bloomberg: Немецкая страховая компания Munich Re отменила контракт по «Северному потоку – 2»

Клиент вряд ли согласиться с таким решением, отметили в компании
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Немецкая страховая компания Munich Re отменила контракт по «Северному потоку – 2»

Немецкая страховая компания Munich Re отменила контракт по «Северному потоку – 2»

Фото: REUTERS

Немецкая перестраховочная компания Munich Re отменила контракт по газопроводу «Северный поток – 2», рассказал ее исполнительной директор Йоахим Веннинг.

По информации Bloomberg, Веннинг не стал сообщать о причинах такого решения. Он отметил, что клиент вряд ли примет отмену контракта.

Как ранее писал сайт kp.ru, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода «Северный поток – 2» в ближайшее время будет остановлена. По его словам, Минэкономики Германии уже даны соответствующие указания. Решение связано с тем, что Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Это вызвало разочарование западных политиков, в том числе Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона.

Тем временем министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек считает, что

проект «Северный поток – 2» может быть полностью остановлен.