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Политика23 февраля 2022 11:37

Российские дипломаты начали эвакуацию из Украины

Ранее МИД РФ сообщал об неоднократных угрозах физической расправы в адрес сотрудников дипведомств
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Дипломаты РФ начали эвакуацию из Украины

Дипломаты РФ начали эвакуацию из Украины

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во всех дипломатических представительствах России на Украине началась эвакуация работников. Об этом сообщили в российском посольстве в Киеве.

- Эвакуация персонала уже началась, — цитирует сообщение сотрудника дипведомства ТАСС.

Ранее Министерство иностранных дел России заявило, что в ближайшее время будет проведена эвакуация сотрудников российского посольства из Украины. Это связано с неоднократными угрозами физической расправы, которые поступали в адрес дипломатов, и отсутствием реакции на это киевских властей. В опубликованном во вторник 22 февраля заявлении внешнеполитического ведомства отмечалось, что дипломатические представительства России в Украине за последние годы не раз подвергались нападениям. В МИД также заявили, что украинские власти не реагировали на факты угроз в адрес российских дипломатов и агрессивных действий в их адрес.

До этого президент Украины Владимир Зеленский допускал полный разрыв дипломатических отношений Незалежной и России.