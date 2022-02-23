Российские дипломаты начали эвакуацию из Украины

Дипломаты РФ начали эвакуацию из Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во всех дипломатических представительствах России на Украине началась эвакуация работников. Об этом сообщили в российском посольстве в Киеве.

- Эвакуация персонала уже началась, — цитирует сообщение сотрудника дипведомства ТАСС.

Ранее Министерство иностранных дел России заявило, что в ближайшее время будет проведена эвакуация сотрудников российского посольства из Украины. Это связано с неоднократными угрозами физической расправы, которые поступали в адрес дипломатов, и отсутствием реакции на это киевских властей. В опубликованном во вторник 22 февраля заявлении внешнеполитического ведомства отмечалось, что дипломатические представительства России в Украине за последние годы не раз подвергались нападениям. В МИД также заявили, что украинские власти не реагировали на факты угроз в адрес российских дипломатов и агрессивных действий в их адрес.

До этого президент Украины Владимир Зеленский допускал полный разрыв дипломатических отношений Незалежной и России.