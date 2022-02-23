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Политика23 февраля 2022 11:48

Песков подтвердил, что телефонный разговор Путина и Эрдогана состоится 23 февраля 2022

Ранее турецкий лидер выразил желание провести переговоры с российским коллегой
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Песков подтвердил, что телефонный разговор Путина и Эрдогана состоится 23 февраля 2022

Песков подтвердил, что телефонный разговор Путина и Эрдогана состоится 23 февраля 2022

Фото: REUTERS

Пресс - секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин в среду, 23 февраля, собирается провести телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджеп Тайипом Эрдоганом.

«Да. Действительно такой разговор планируется», - приводит РИА Новости ответ представителя Кремля, на вопрос, есть ли такой телефонный звонок сегодня в планах у российского лидера.

Напомним, накануне турецкий президент также выразил желание провести телефонные переговоры с российским коллегой после онлайн - саммита с партнерами по Североатлантическому альянсу, который состоится в среду, 23 февраля.

Как писал сайт kp.ru, Эрдоган также заявил, что Анкара не может делать выбор в пользу Москвы или Киева, указав на то, что у Турции есть политические, военные и экономические отношения с двумя странами.