Песков подтвердил, что телефонный разговор Путина и Эрдогана состоится 23 февраля 2022 Фото: REUTERS

Пресс - секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин в среду, 23 февраля, собирается провести телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджеп Тайипом Эрдоганом.

«Да. Действительно такой разговор планируется», - приводит РИА Новости ответ представителя Кремля, на вопрос, есть ли такой телефонный звонок сегодня в планах у российского лидера.

Напомним, накануне турецкий президент также выразил желание провести телефонные переговоры с российским коллегой после онлайн - саммита с партнерами по Североатлантическому альянсу, который состоится в среду, 23 февраля.

Как писал сайт kp.ru, Эрдоган также заявил, что Анкара не может делать выбор в пользу Москвы или Киева, указав на то, что у Турции есть политические, военные и экономические отношения с двумя странами.