Посол России был вызван в МИД Чехии для объяснения ситуации вокруг Украины

Российский посол был вызван в МИД Чехии для объяснения ситуации вокруг Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в Министерство иностранных дел Чехии для объяснения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщила местная газета Mlada fronta DNES, ссылаясь на внешнеполитическое ведомства.

Российский дипломат встретился с замглавы МИД Чехии Мартином Смолкой. Змеевский пробыл в здании ведомства около 25 минут. Других подробностей не сообщается.

Посольство России в Чехии не стало комментировать данную информацию.

Во вторник, 22 февраля, Государственная дума РФ ратифицировала Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Как писал сайт kp.ru, данные договоры заключаются на десять лет, а прекратить их действие стороны могут не позднее чем за шесть месяцев до истечения нового периода. Соответствующие документы дают право на совместную оборону. Москва и республики Донбасса могут использовать военную инфраструктуру, а также строить военные базы на территориях друг друга.