Глава МИД Италии заявил, что на данном этапе никаких двусторонних контактов с России быть не может Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что страна продолжает работать над будущими шагами в пользу дипломатического решения ситуации вокруг Украины, однако на сегодняшний день двусторонних контактов с российским руководством быть не может.

«Только сегодня с премьер-министром Марио Драги мы обсуждали будущие шаги в пользу дипломатического решения. Мы максимально задействованы в многоканальном диалоге. Но считаем, что не могут быть двусторонние контакты с руководством РФ», - заявил глава итальянского внешнеполитического ведомства, отметив, что такая политика должна продолжаться до тех пор, пока «не будет сигналов снижения напряжения» от Москвы.

Напомним, ранее премьер-министр Италии назвал решение российских властей признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.