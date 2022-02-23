Турчак заявил, что с действующим правительством Украины сложно о чем-либо договориться по Донбассу

Андрей Турчак Фото: er.ru

Первый заместитель председателя Совета Федерации России Андрей Турчак прибыл в прифронтовую зону в Донецке. В ходе рабочего визита он усомнился, что с нынешними украинскими властями удастся мирно решить ситуацию с Донбассом.

- Для них Донбасс – это территория. А для нас Донбасс – это люди. С действующим правительством Украины сложно о чем-либо договориться, — сказал политик на пресс-конференции.

Также Турчак и глава ДНР Денис Пушилин возложили цветы к Вечному огню в парке Ленинского комсомола в Донецке.

Напомним, в последние дни Донецкая и Луганская народные республики сообщают о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Как писал сайт kp.ru, сегодня, 23 февраля, официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что на территории республики за минувшие сутки погибли трое мирных жителей и были ранены четверо военнослужащих во время обстрелов со стороны ВСУ. Позже появилась информация, что Военные силы Украины (ВСУ) разместили свои танки вблизи населенного пункта Воздвиженка, расположенного в Донбассе.