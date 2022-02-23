Португалия выдала России "вора в законе" Степу Мурманского Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Португалия экстрадировала в Россию "вора в законе" Степана Фурмана ("Степана Мурманского"). Об этом kp.ru сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН из Португалии экстрадирован гражданин РФ Степан Фурман. Впервые в истории государство Европы выдало России лицо, которого обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии", - уточнили в пресс-центре.

"Вор в законе" Степан Фурман

Дело по соответствующей статье против ранее неоднократно судимого Фурмана было возбуждено в 2019-м году. Его объявили в международный розыск по каналам Интерпола и заочно арестовали. В 2021-м году он был задержан на территории Португалии, а в среду 23 февраля 2022 года – передан сотрудникам российских правоохранительных органов в аэропорту Лиссабона для доставки в Москву.

Как ранее писал irk.kp.ru, Украина выдала России двух преступников. Один из них совершил ограбление магазина в Усть-Илимске, а второй в составе банды напал на ферму в Краснодарском крае.