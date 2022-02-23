Захарова раскритиковала главу МИД Британии за слова о «причинении боли» России санкциями

Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала слова руководителя британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс об антироссийских санкциях.

Ранее Трасс заявила, что Британия ввела санкции, чтобы «причинить боль России и поддержать украинский народ».

- То есть российскому народу причиняют боль, а украинский народ загоняют в долговую яму. И всё это делается «экономической мощью», которую Британская империя сколотила на многолетних страданиях народов своих колоний. Монархическая демократия в действии, — написала Захарова в Telegram.

Напомним, Мария Захарова считает, что санкции против России были бы введены Западом и без признания Москвой республик Донбасса. Захарова вспомнила историю с возвращением Крыма в состав России, когда, несмотря на расширение гражданских прав в регионе, Запад ежегодно продлевал санкции в отношении России. Как отметила представитель МИД РФ, западные страны могут ввести санкции, даже если основания для них «будут противоречить их посылу и фактам на земле».