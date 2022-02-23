Глава Минобороны Британии заявил, что Лондон «всегда может пнуть» Москву

Бен Уоллес Фото: REUTERS

Руководитель Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон «всегда может пнуть» Москву в случае необходимости.

- Шотландский гвардейский полк пнул царя Николая I в 1853 году в Крыму. Мы всегда может повторить это, — цитирует слова министра агентства PA.

По мнению Уоллеса, президент России Владимир Путин якобы совершил ту же ошибку, что и Николай I, вступив в конфронтацию с Западом. Он считает, что у царя не было союзов и друзей.

Напомним, во вторник, 22 февраля, Государственная дума РФ ратифицировала Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Как писал сайт kp.ru, данные договоры заключаются на десять лет, а прекратить их действие стороны могут не позднее чем за шесть месяцев до истечения нового периода. Соответствующие документы дают право на совместную оборону. Москва и республики Донбасса могут использовать военную инфраструктуру, а также строить военные базы на территориях друг друга.