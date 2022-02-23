WSJ: Евросоюз намерен ввести санкции против Сергея Шойгу

Евросоюз намерен ввести санкции против Сергея Шойгу Фото: сайт Минобороны РФ

Евросоюз намерен ввести санкции против министра обороны России Сергея Шойгу. По информации The Wall Street Journal, они будут приняты в связи с признанием Москвой независимости республик Донбасса.

Как рассказал изданию источник в дипломатических кругах, санкции также будут введены против главы администрации президента России Антона Вайно, начальников штабов Военно-морского флота РФ и «Агентства интернет-исследований».

Напомним, постпреды Европейского союза в ходе заседания на заседании COREPER II согласовали технические детали санкций из-за признания Москвой независимости Луганской и Донецкой народных республик.

Накануне верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель анонсировал новые санкции против России в связи с признанием ею республик Донбасса. По его словам, это будет только первый пакет ограничений.