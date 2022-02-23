Видео задержания подозреваемых в организации теракта в храме в Крыму опубликовала ФСБ

ФСБ опубликовала видео задержания подозреваемых в организации теракта в храме в Крыму Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео задержания подозреваемых в организации теракта в крымском храме.

На кадрах видно, как силовики заходят в квартиру подозреваемых, кладут их на пол, проводят допрос задержанных, а также обыскивают помещение.

Напомним, задежанные являлись сторонниками организации "Правый сектор"*. Теракт планировался для устрашения населения.

Задержание произошло сегодня, 23 февраля 2022 года. Как уточнялось, в гараже одного из задержанных обнаружили взрывчатые вещества и компоненты для изготовления взрывного устройства с поражающими элементами. Кроме того, были найдены инструкции по изготовлению взрывчатки, переписка с обсуждением планируемого теракта, а также "подтверждающая причастность задержанных к пропаганде радикальной идеологии в сети Интернет".

*Запрещенная в России организация, признанная экстремистской