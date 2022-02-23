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Политика23 февраля 2022 13:28

Украина хочет выйти из соглашении об увековечивании героев Великой Отечественной войны

Кабмин Украины предложил выйти из соглашения об увековечивании героизма участников Великой Отечественной войны
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
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Украина хочет выйти из соглашении об увековечивании героев Великой Отечественной войны

Украина хочет выйти из соглашении об увековечивании героев Великой Отечественной войны

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кабинет министров Украины в ходе заседания сегодня, 23 февраля, одобрил и направил на рассмотрение в Верховную раду проект закона о выходе страны из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне.

Это соглашение было подписано 3 сентября 2011 года в Душанбе.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается что "учитывая вооруженную агрессию России в отношении Украины как одной из стран участниц указанного соглашения, значительные отличия на Украине и других странах - участниц соглашения коммеморативных практик и законов в вопросах почтения памяти участников Второй мировой войны", есть необходимость выхода из соглашения.

Как ранее писал kp.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала кощунственными планы по сносу мемориала «Вечный огонь» в Львовской области. Дипломат отметила, что Киев нарушает обязательства по увековечиванию памяти о героизме народов стран СНГ в Великой Отечественной войне.