Цена газа в Европе превысила $1000 за тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе превысила $1000 за тысячу кубометров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Цена газа в Европе превысила одну тысячу долларов за тысячу кубометров. Об этом гласят данные лондонской биржи ICE.

На открытии фьючерсы торговались на уровне 934,7 доллара — это на 10,2 процента выше расчетной цены предыдущего дня: тогда стоимость голубого топлива составляла 847,9 доллара. К 11:05 по московскому времени она достигла 84,5 евро за МВт/ч, или примерно 1007,4 доллара за 1000 кубометров.

Чуть позже цена снова упала и составила 999 доллара.

Ранее глава комитета Бундестага Германии по климату и энергетике Клаус Эрнст сообщил, что решение о приостановке сертификации трубопровода «Северный поток – 2» на фоне признания Москвой независимости Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) не является окончательным. Он назвал позицию немецкую правительства по сертификации газопровода лицемерием. Эрнст отметил, что данное решение немецкого правительства «проблематично», поскольку подобная мера затрагивает и все Европу. Парламентарий указал на то, что запуск газопровода мог бы позитивно сказаться более чем на десяти странах, отметив также, что в последние годы и даже в период холодной войны России и Германии удавалось сохранить партнерство в сфере энергетики.