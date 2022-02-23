Курс доллара превысил 80 рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рубль в процессе валютных торгов на Московской бирже сегодня, 23 февраля 2022 года, слабеет к доллару и евро. По информации на 16:00 по Москве, курс доллара был на уровне 80,33 руб. (+1,94%), курс евро подскочил до 91,04 руб. (+1,78%).

По сведениям на 15:41 по московскому времени, доллар перевалил за отметку 80 руб., торговался на уровне 80,08 руб. (+1,62%), евро - на уровне 90,79 руб. (+1,5%). К 15:49 по Москве курс доллара был на уровне 80,23 руб. (+1,81%), евро вырос до 91,01 руб. (+1,74%).

Напомним, накануне все государства - члены Евросоюза пришли к единогласному решению о принятии пакета санкций против России. Как отметил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, в новый пакет входят санкции в отношении 351 депутата Госдумы, проголосовавшего за признание ДНР и ЛНР.

Также ЕС внес в "черный список 27 граждан и компаний – в частности, банки и организации, которые финансируют операции России в Донбассе. Кроме этого, ЕС запретил сотрудничество своего бизнеса с ЛНР и ДНР и ограничил доступ России к европейскому финрынку и рынку капитала.