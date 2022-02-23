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В мире23 февраля 2022 14:03

Флаг России сняли с посольства в Киеве

23 февраля началась эвакуация дипломатов РФ из Украины
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Российский флаг сняли с посольства в Киеве

Российский флаг сняли с посольства в Киеве

Фото: REUTERS

Российский флаг был снят с посольства в Киеве. В Сети появились фотографии здания дипведомства, на которых можно увидеть крышу строения без флага и закрытые окна.

Напомним, сегодня, 23 февраля 2022 году, было объявлено, что во всех дипломатических представительствах России на Украине началась эвакуация работников.

Ранее Министерство иностранных дел России заявило, что в ближайшее время будет проведена эвакуация сотрудников российского посольства из Украины. Это связано с неоднократными угрозами физической расправы, которые поступали в адрес дипломатов, и отсутствием реакции на это киевских властей. В опубликованном во вторник 22 февраля заявлении внешнеполитического ведомства отмечалось, что дипломатические представительства России в Украине за последние годы не раз подвергались нападениям. В МИД также заявили, что украинские власти не реагировали на факты угроз в адрес российских дипломатов и агрессивных действий в их адрес.