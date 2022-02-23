Зеленский допустил возможность введения визового режима с Россией

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможность введения визового режима с Россией зависит от дальнейших действий Москвы.

Глава государства поприветствовал антироссийские санкции, утвержденные Евросоюзом, Соединенными Штатами Америки, Великобританией и Канадой. Зеленский добавил, что ждет дальнейшего санкционного давления на РФ.

Отвечая на вопрос о возможности введения визового режима с Россией, Зеленский сообщил, что его команда предлагает различные меры, однако все зависит от действий Москвы.

Ранее Министерство иностранных дел РФ заявило, что Россия даст «сильный ответ» на новые санкции Соединенных Штатов, он необязательно будет симметричным. Новые санкции США вводятся с целью изменить политический курс России, отметили в ведомстве. В МИД заявили, что ограничительные инструменты оказываются неэффективными, а их применение негативно сказывается на интересах Вашингтона. Как подчеркнули в ведомстве, Россия способна минимизировать ущерб от санкций и твердо отстаивать свои интересы. В МИД добавили, что Москва открыта к дипломатии на основе принципов взаимного уважения, равноправия и учета интересов друг друга.