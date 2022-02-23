Зеленский заявил, что Украина ждет гарантий безопасности от России

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна ждет гарантий безопасности от России.

По его мнению, Будапештский меморандум не работает, а Незалежная сама обеспечивает свою безопасность при помощи союзников. Принципы безопасности в Европе требуют обновления, отметил Зеленский.

- Здесь очень важно, чтобы была поддержка других партнеров. А с тем фактом, что у нас сегодня на границе 150 тысяч российских войск, с тем, что временно оккупированные территории, я считаю, что среди этих стран, которые предоставляют четкие гарантии безопасности, должна быть Россия, — сказал украинский лидер.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев стремится к миру и намерен продолжать дипломатическую работу в этом направлении после решения России о признании независимости ЛНР и ДНР. Глава государства подчеркнул, что уже обсудил сложившуюся ситуацию со своими коллегами - лидером Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии, а также президентом США, премьер-министром Великобритании. По утверждению главы государства, украинская сторона в соответствии с статьей 51 устава Организации Объединенных Наций (ООН) оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону.