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Политика23 февраля 2022 14:48

МИД Германии заявил, что не получал материалы о массовых захоронениях в Донбассе

Эти документы РФ направила Германии после заявления канцлера Шольца о "смехотворности" слов Путина о геноциде в Донбассе
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
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МИД Германии заявил, что не получал материалы о массовых захоронениях в Донбассе

МИД Германии заявил, что не получал материалы о массовых захоронениях в Донбассе

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия не получала от России материалы о массовых захоронения и бесчинствах в Донбассе. Об этом сообщили в МИД ФРГ.

"Нет, мы пока не получили таких документов от российской стороны", – отметил в ходе брифинга в Берлине представитель внешнеполитического ведомства страны Кристофер Бургер отвечая на вопрос журналистов о том, получил ли Берлин материалы о массовых захоронениях и бесчинствах в Донбассе.

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщала, что российское ведомство после заявлений канцлера Германии Олафа Шольца о "смехотворности" слов Владимира Путина о геноциде в Донбассе в ближайшее время направит ФРГ материалы о массовых захоронениях в регионе. На тему происходящего в регионе Путин и Шольц общались во время Мюнхенской конференции. прошедшей 18-19 февраля 2022 года.