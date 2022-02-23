МИД Германии заявил, что не получал материалы о массовых захоронениях в Донбассе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия не получала от России материалы о массовых захоронения и бесчинствах в Донбассе. Об этом сообщили в МИД ФРГ.

"Нет, мы пока не получили таких документов от российской стороны", – отметил в ходе брифинга в Берлине представитель внешнеполитического ведомства страны Кристофер Бургер отвечая на вопрос журналистов о том, получил ли Берлин материалы о массовых захоронениях и бесчинствах в Донбассе.

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщала, что российское ведомство после заявлений канцлера Германии Олафа Шольца о "смехотворности" слов Владимира Путина о геноциде в Донбассе в ближайшее время направит ФРГ материалы о массовых захоронениях в регионе. На тему происходящего в регионе Путин и Шольц общались во время Мюнхенской конференции. прошедшей 18-19 февраля 2022 года.